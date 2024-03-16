Как прошел второй день выборов в Петербурге

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Уже половина петербургских избирателей приняла участие в выборах президента России, следует из данных Горизбиркома за 16 марта. В целом второй день голосования в Петербурге прошел спокойнее первого, хотя без эксцессов не обошлось. На избирательном участке в Красногвардейском районе неизвестный распылил газ, а с УИК Василеостровского района попытались удалить члена комиссии от "Яблока".

Явка на выборах президента России в Петербурге во второй день голосования превысила 50% - она составила 54,52% к 20:00 часам. В Горизбиркоме признают, что это высокий показатель для города.

- Мы констатируем, что это достаточно высокая явка, нам это очень приятно как Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Значит, эти выборы достаточно интересны петербуржцам, потому что это главные выборы страны, - сказал член ГИК Юрий Кузьмин на вечернем брифинге.

Наплыв такой большой, что на 20 избирательных участках Горизбирком решил добавить ещё бюллетеней. В общей сложности туда направят более 4 тысяч бумаг для голосования.

Между тем "Наблюдатели Петербурга" сообщают, что фиксируют нарушения с запечатыванием сейф-пакетов и оформлением актов к ним. В организации напомнили, что сами бюллетени перед помещением в пакеты не пересчитываются, но должно быть посчитано и указано в акте число выданных бюллетеней. В ряде комиссий в Фрунзенском, Невском и Калининском районах такого якобы не произошло, заявили "Наблюдатели".

"Число выданных комиссией бюллетеней по актам не совпало с этим же числом на сайте системы ГАС "Выборы". Например, участок № 2096 в Фрунзенском районе: по актам там в пятницу проголосовало 416 человек на участке и 13 человек на дому. А на сайте ГАС "Выборы" указано число 493", - сказано в сообщении организации.

Продолжение 16 марта в Петербурге получило происшествие, случившееся накануне. Московский районный суд отправил в СИЗО Александру Карасеву, которая 15 марта бросила бутылку с зажигательной смесью возле школы №358. Она должна провести под стражей минимум до 14 мая.

Обвинили Карасеву в воспрепятствовании работе избирательной комиссии (ч. 2 ст. 141 УК) - в школе находится два избирательных участка, а бутылку она бросила в плакат о выборах. В суде девушка свою вину признала, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Там же рассказали, что Карасеву к совершению преступления привлекла по телефону некая группа лиц, которая заранее договорилась дезорганизовать работу участковой комиссии.

На второй день голосования меры безопасности на участках повысили. Теперь на входе потенциальных избирателей стали досматривать внимательнее: проверять содержимое карманов и сумок. Некоторые петербуржцы даже пожаловались на это на горячую линию Общественной палаты, рассказал Дмитрий Солонников на брифинге Медиацентра "Выборы-2024".

- Я думаю, что на фоне всех событий, которые были вчера, которые происходят в стране, здесь сильно обижаться ни на кого не надо. Мы все понимаем сложности, в которых организованы нынешние выборы. Безопасность превыше всего - это объективно так, - успокоил избирателей Солонников.

В Красногвардейском районе 16 марта произошел другой эксцесс, который сначала как будто бы и не произошел. Во второй половине дня "Фонтанка" со ссылкой на члена УИК №949 от "Яблока" сообщила, что на участке около 16:00 часов кто-то распылил неизвестный газ. Работу там приостановили, бюллетени убрали в сейф, а само помещение оставили на проветривание, рассказала "яблочница". По данным СМИ, голосование на участке возобновилось к 16:40 часам.

В Горизбиркоме "Фонтанке" сообщили, что комиссия не подтверждает информацию. С воздухом на участке всё в порядке - "якобы только у одного избирателя запершило в горле", передало издание позицию избиркома.

Отрицали распыление газа и в территориальной комиссии №44, которой подотчетна УИК №949. Там заявили изданию MR7, что участок работает в штатном режиме.

Только на заседании Горизбиркома в 19:00 часов председатель Максим Мейксин подтвердил, что происшествие на участке всё же было. Правда, по его словам, работа комиссии не останавливалась:

- На данный момент ни одно сообщение о каких-либо нарушениях или каких-либо ситуациях не подтвердилось. За исключением, наверно, одной ситуации, где, действительно, кто-то распылил некий газ на избирательном участке. Процесс выборный не прервался, комиссия просто отошла в сторону на избирательном участке, проветрила и продолжила свою работу.

У собирающих экзитполы волонтеров "Гражданской инициативы" 16 марта проблем уже было меньше, сообщил в своем Telegram-канале представитель петербургского отделения партии Андрей Скляров. По его словам, члены комиссий никого не выгоняли, а полицейские не задержали.

Проблемы начали у представителей "Яблока" в Василеостровском районе. С УИК №178 попытались удалить "яблочника" Владимира Смирнова.

"Наблюдатели Петербурга" рассказали, что комиссия с 15 марта старалась ограничить Смирнова. На второй день он решил изучить реестр для надомного голосования. Тогда на участке не было избирателей, но другие члены УИК посчитали, что его действия мешают ходу выборов.

"Свернул все документы в рулон и начал хаотично перемещаться по избирательному участку, вопреки требованиям председателя комиссии, отказывался возвращаться на рабочее место, сообщая председателю, что документы не охраняет, а сидеть за столом никому не обещал", - сказано в иске комиссии.

Василеостровский районный суд решил, что Смирнов действительно не обязан постоянно сидеть с книгой избирателей. Иск отклонили.

А на другом участке Василеостровского района - №124 - члены комиссии решили что их коллега от "Яблока" якобы "дестабилизирует работу комиссии", пишет Telegram-канал "Ротонда". Девушка же хотела проверить списки избирателей из-за информации о якобы 200 желающих проголосовать на дому - документы ей не выдали, а жалобу не приняли.



























Текст София Саттарова, фото Константин Леньков и Михаил Масленников