Мейксин подтвердил распыление газа на избирательном участке

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин подтвердил, что на одном из участков города кто-то распылил неизвестный газ. Об этом он сказал на заседании Горизбиркома 16 марта.

- На данный момент ни одно сообщение о каких-либо нарушениях или каких-либо ситуациях не подтвердилось. За исключением, наверно, одной ситуации, где, действительно, кто-то распылил некий газ на избирательном участке. Процесс выборный не прервался, комиссия просто отошла в сторону на избирательном участке, проветрила и продолжила свою работу, - сказал Мейксин.

Он не уточнил, о каком избирательном участке идет речь. В остальном выборы президента проходят в Петербурге 16 марта без происшествий, сообщил председатель ГИК.

Напомним, ранее "Фонтанка" сообщила, что на УИК №949 неизвестный распылил некий газ. По словам члена этой участковой комиссии, участок закрыли на проветривание, а бюллетени убрали в сейф.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру