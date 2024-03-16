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Новости 16:54

Наблюдатели сообщили о газе, распыленном в здании УИКа в Малой Охте

фото ЗакС политика Наблюдатели сообщили о газе, распыленном в здании УИКа в Малой Охте

На второй день президентских выборов в Петербурге на некоторое время приостановила свою работу участковая избирательная комиссия №949. Как сообщает "Фонтанка", кто-то распылил в помещении на Таллинской улице едкий газ, на что обратили внимание наблюдатели от "Яблока".

По словам наблюдательницы, участок закрыли на проветривание, бюллетени убрали в сейф. Голосование возобновилось не позднее 16:40.

Между тем представители Горизбиркома не подтвердили эту информацию. По их сведениям, только у одного посетителя участка запершило в горле.

Предыдущий день голосования в Петербурге запомнился тем, что 22-летняя жительница города бросила в здание избирательного участка бутылку с зажигательной смесью. В рамках уголовного дела ее отправили под арест.

Фото: ЗАКС.Ру


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