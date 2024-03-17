Во Фрунзенском районе по суду отстранили "яблочника" с УИК №2144

Фрунзенский районный суд Петербурга вечером 16 марта отстранил от работы во время выборов члена УИК №2144 Никиту Лимонова, направленного в комиссию от партии "Яблоко", сообщили "Наблюдатели Петербурга". Этого добивалась участковая комиссия. Претензии к Лимонову возникли из-за того, что он якобы снимал видео на участке и вел агитацию. Он с этим не согласен.

"Они не делали мне замечаний или предупреждений. Я абсолютно не согласен с иском, я не брал никаких интервью, не занимался никакой агитацией, ничего не снимал на видео. Единственное, что я снял, — это запечатанный сейф-пакет и акт по итогам первого дня", - приводят слова Лимонова "Наблюдатели Петербурга".

Активисты уточняют, что Лимонов размышляет над оспариванием решения в Городском суде Петербурга.

Также во Фрунзенский районный суд обратилась участковая комиссия № 2133, которая потребовала удалить с участка ЧПРГ Дениса Варламова, также предложенного в комиссию от партии "Яблоко". Основанием для иска, как и у его соратника из УИК № 2144, стали некая видеосъемка и агитация среди избирателей, сообщил ЗАКС.Ру юрист Александр Кобринский. Иск собираются рассмотреть в ночь на 17 марта.

Ранее в Василеостровском районном суде отказались удовлетворять иск участковой комиссии с требованием удалить с участка ЧПРГ от "Яблока". В Горизбиркоме отстранение членов комиссий через суд назвали "вполне легитимным избирательным процессом".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру