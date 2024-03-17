Активиста Иоффе задержали после голосования

В Петербурге после голосования задержали активиста Виталия Иоффе, пишет "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского. По данным СМИ, активист сделал надпись на бюллетене.

При этом издание пишет, что активисту вменяют старый пикет с плакатом с изображением Сталина и подписью. Задержали Иоффе у станции метро "Василеостровская" и доставили в 30-й отдел полиции.

Напомним, ранее 17 марта на выходе из дома полицейские задержали активистку Анастасию Кузнецову. Ей вменяют мелкое хулиганство.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру