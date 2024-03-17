В Петроградском районе УИК № 1615 подала иск к члену комиссии от СР

Петроградский районный суд Петербурга в последний день голосования, 17 марта зарегистрировал иск участковой избирательной комиссии № 1615 к ЧПРГ от Леониду Николаеву, обратил внимание ЗАКС.Ру. Судя по карточке на сайте суда, заявление связано с защитой избирательных прав. Дата рассмотрения иска на сайте суда не указана.

Отметим, Леонидов был выдвинут в состав комиссии от партии "Справедливая Россия - За правду". Председатель комиссии Ольга Доброумова была предложена в УИК партией "За справедливость!". В разговоре с ЗАКС.Ру последняя отказалась комментировать иск. В ТИК № 54, который курирует работу участков в Петроградском районе, рассказать про подробности иска не смогли.

Ранее в Петербурге через суд отстранили от работы во время выборов президента двух членов участковых комиссий от "Яблока" - они якобы снимали видео на участке и, по мнению истцов, вели некую агитацию. В Горизбиркоме считают, что удаление с участка происходит в рамках закона.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру