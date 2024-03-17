Еще трех "яблочников" могут отстранить от работы на избирательных участках в Петроградском районе

В Петроградский районный суд Петербурга поступили три иска об удалении с участка и отстранении от работы во время выборов президента, сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале 17 марта. Все трое членов УИК, которых хотят отстранить, были выдвинуты в составы комиссий от партии "Яблоко".

УИК № 1616 обратилась в суд чтобы отстранить члена комиссии Варвару Ершову, а УИК № 1617 - Анну Залевину. Также УИК № 1646 хочет удалить с участка Анастасию Казаринову. Вишневский добавил, что партия будет помогать им "чем сможет".

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в Петроградский районный суд обратилась УИК № 1615 с требованием отстранить члена комиссии от "Справедливой России - За правду". Всего известно о двух "яблочниках", которых уже удалили с участков через суд. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии уверены, что все проходит в рамках закона.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру