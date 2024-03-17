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Новости 17:27

Из-за проблем со светом КОИБы в Шлиссельбурге работали от батареек

фото ЗакС политика Из-за проблем со светом КОИБы в Шлиссельбурге работали от батареек

В заключительный день президентских выборов в Кировском районе Ленобласти перебои со светом отразились на работе избирательных участков, о чем пишет издание 47news.

Около получаса на пяти УИКах в Шлиссельбурге не было электричества. Из-за этого КОИБы пришлось переводить на альтернативные источники питания - аккумуляторы. Последние способны давать энергию в течение четырех часов, рассказал врио главы администрации Шлиссельбурга Спартак Чхетия.

Отметим, что в Ленобласти уже к середине воскресенья проголосовал рекордный для региона процент избирателей в истории проведения президентских выборов.

Фото: ЗАКС.Ру


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