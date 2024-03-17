Москалькова высказалась о возможности повторного голосования в случае порчи бюллетеней

В России развернулась "широкая дискуссия" касательно того, как поступать в случае порчи бюллетеней, заявила 17 марта уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. В своей речи омбудсмен высказала предположение о возможности проведения повторного голосования при подобных происшествиях, отмечает РБК.

Москалькова отметила, что президентская кампания 2024 года отличается от прочих наличием инцидентов, связанных с порчей избирательных бюллетеней, а также "беспрецедентным противодействием" стремлению проживающих за рубежом граждан России проголосовать. В результате порчи бюллетеней страдают граждане, которые ранее пришли на участки и проголосовали, полагает она.

"Сейчас идет широкая дискуссия и нам нужно будет обратиться к законодателям, подумать, как может быть разрешена эта проблема. Возможно, нужно разрешить повторное голосование", — предположила она.

Начиная с 15 марта, когда в России стартовало голосование на выборах президента, власти сообщили о ряде случаев порчи бюллетеней на избирательных участках. Речь идет, в частности, о поливании бюллетеней в урнах красящим веществом. Глава Центризбиркома Элла Памфилова утверждала, что после подобных инцидентах количество желающих проголосовать только увеличилось.

Фото: ЗАКС.Ру