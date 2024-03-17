ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:45

ГИК ещё увеличил число бюллетеней на 15 участках

фото ЗакС политика ГИК ещё увеличил число бюллетеней на 15 участках

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 17 марта решила увеличить на 15 избирательных участках число бюллетеней. Всего количество бумаг вырастет на 4 480 штук. 

Заявления об увеличении числа бюллетеней на участках подали ТИК №№ 16, 19, 20, 39, 56 59, рассказала секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева. Причина — большое количество желающих проголосовать, пояснила член ГИК.

По ее словам, в резервах трех комиссий есть необходимое число бумаг. Для ТИК № 16 и ТИК № 19 бюллетени передадут через ГИК из резервов территориальных комиссий №№ 30, 64, 12, 48, сказала Астафьева.

Напомним, 16 марта Горизбирком увеличил число бюллетеней на 20 участках. Их частично тоже взяли из резерва.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама