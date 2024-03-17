Потушенный в Киришах Вечный огонь привлек к себе внимание Бастрыкина

Информация о потушенном в Киришах Вечном огне привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщили 17 марта в ведомстве. Высокопоставленный силовик потребовал представить доклад о расследовании инцидента.

Как сообщается, Следственное управление СК по Ленинградской области возбудило уголовное дело в связи с происшествием. По версии следствия, Вечный огонь на мемориальном комплексе "Памяти павших" в Киришах потушил несовершеннолетний, который забросал пламя снегом. Действия подростка были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Бастрыкин поручил главе СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела и о выясненных обстоятельствах.

Ранее стало известно о требовании Бастрыкина представить доклад о ДТП с участием следователя в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба СК