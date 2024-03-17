Бастрыкин запросил доклад о ДТП с участием следователя в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился представить ему результаты проверки, организованной из-за недавнего ДТП в Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о столкновении двух легковых машин на шоссе, соединяющем Гатчину и Кингисеппский район. Авария случилась в пятницу.

За рулем одного из автомобилей находился глава территориального следственного отдела следственного управления по региону. Известно, что водитель, в транспорт которого он врезался, получил телесные повреждения.

фото: пресс-служба СК