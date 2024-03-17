Суд отстранил от работы на УИК №1615 члена комиссии от СР

Петроградский районный суд Петербурга 17 марта отстранил от исполнения полномочий члена избирательной комиссии от "Справедливой России - За правду" Леонида Николаева, сообщают "Наблюдатели Петербурга". По их данным, участковый избирком №1615 написал в иске сразу о нескольких якобы нарушениях Николаева.

В заявлении указывалось, что член комиссии якобы "агрессивно разговаривал, используя оскорбительные выражения, чем дискредитировал работу участковой комиссии", пытался сфотографировать списки избирателей, а доверенную ему книгу оставил без присмотра. Ещё Николаев якобы отвлекал другого члена комиссии от работы и "публично обвинил всех членов комиссии в сговоре", цитируют наблюдатели иск.

"В суде допросили двух других членов УИК в качестве свидетелей. Комиссия попросила отстранить мужчину от работы немедленно", - сказано в сообщении "Наблюдателей Петербурга".

Николаев с решением суда не согласен. Он намерен подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Напомним, также Петроградский районный суд должен рассмотреть иски на трех членов комиссий от "Яблока". Их тоже хотят отстранить от работы в УИКах.

Фото: ЗАКС.Ру