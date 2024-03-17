Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество

Правительству следует подготовить и внести изменения в законодательство, касающиеся налогообложения участников СВО и членов их семей, следует из списка поручений президента Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля. Требование возникло по итогам общения главы государства со студентами — участниками спецоперации.

Речь идет о возможности "освобождения лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц". Также кабмин должен установить порядок предоставления Федеральной налоговой службе соответствующей информации "с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну".

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Сделать это следует в срок до 15 апреля, следует из текста поручения.

Встреча Путина со студентами — участниками СВО состоялась в Петербурге 26 января. В ходе беседы президент сообщил о количестве военнослужащих в зоне спецоперации.

Фото: Kremlin.ru