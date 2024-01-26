Путин сообщил о 600 тысячах военнослужащих в зоне СВО

В зоне специальной военной операции на текущий момент находятся более 600 тысяч российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО в Петербурге. Протяженность самой зоны спецоперации составляет, по его словам, почти две тысячи километров.

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решений. Что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая, почти две тысячи километров, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек", — цитирует слова Путина "Интерфакс".

В своем выступлении президент признал наличие "известных административных издержек" в работе механизма по обеспечению СВО. При этом он выразил уверенность в том, что ее цели будут достигнуты.

В пятницу Путин работает в Петербурге. Помимо встречи со студентами он также принял участие в старте строительства атомного ледокола "Ленинград". В субботу глава государства продолжит работать в Северной столице, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: Минобороны России