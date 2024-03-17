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Новости 19:37

Суд оштрафовал активистку Кузнецову на 800 рублей за мелкое хулиганство

фото ЗакС политика Суд оштрафовал активистку Кузнецову на 800 рублей за мелкое хулиганство

Калининский районный суд оштрафовал активистку Анастасию Кузнецову на 800 рублей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Кузнецова рассказала, что её признали виновной в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Активистка уточнила, что в протоколе ей вменяют использование мата на некой встрече с ЖКС. Там же она якобы сорвала плакат о специальной военной операции, добавила Кузнецова. По ее словам, указанная дата происшествия была два месяца назад. 

Активистка добавила, что намерена обжаловать решение суда. 

Напомним, Кузнецову задержали днем 17 марта на выходе из дома. Причину задержания ей тогда не сообщили. 

Скриншот видео Telegram-канала Анастасии Кузнецовой


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