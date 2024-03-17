Правоохранители вытащили две мины из мусорки в Металлострое

Содержимое мусорного контейнера в поселке Металлострой на территории Петербурга потребовало внимания правоохранителей, сообщила 17 марта "Фонтанка". По информации издания, утром в воскресенье в контейнере заметили две мины.

Устройства калибром 55 мм были обнаружены возле дома по Школьной улице. Бдительные жители вызвали на место взрывотехников.

Прибывшие на место специалисты не обнаружили взрывчатых веществ. Мины были изъяты для последующей утилизации.

Как передает 78.ru, мины были обнаружены дворниками, выполнявшими уборку контейнерной площадки. Как рассказала журналистам ответственная за дворников в Металлострое Анна Гавриленко, взрывотехников вызвала она. Сами мины, по ее словам, были "опустошенными". "То есть они настоящие, но кто-то их высверлил и всё оттуда вытащил", — уточнила она формулировку.

Фото: ЗАКС.Ру