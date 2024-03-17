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Новости 20:14

Кировский райсуд отстранил ЧПРГ Быстрова за съемку и агитацию на участке

фото ЗакС политика Кировский райсуд отстранил ЧПРГ Быстрова за съемку и агитацию на участке

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ) Сергей Быстров отстранен от работы в соответствии с решением Кировского районного суда, сообщили вечером 17 марта в объединенной пресс-службе судов Петербурга. В роли истца по делу выступила избирательная комиссия участка № 788.

По версии комиссии, Быстров будто бы "осуществлял съемку прозрачных ящиков для голосования" на избирательном участке. Также его обвинили в агитации против одного из кандидатов, которой он якобы занимался в течение первых двух дней голосования на выборах президента.

Суд требования истца удовлетворил и отстранил ЧПРГ от работы.

Также в воскресенье Петроградский райсуд отстранил от исполнения полномочий члена избирательной комиссии от "Справедливой России — За правду" Леонида Николаева по иску УИК № 1615.

Фото: ЗАКС.Ру


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