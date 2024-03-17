ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:20

В ГИК не согласны с претензией наблюдателей о подмене пломб на участке № 1771

фото ЗакС политика В ГИК не согласны с претензией наблюдателей о подмене пломб на участке № 1771

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин вечером 17 марта заявил, что сообщения в сети о "фальсификациях" и "попытках вброса" на участке № 1771 не соответствуют действительности. Ранее "Наблюдатели Петербурга" сообщали, что на урне для бюллетеней за ночь некто заменил пломбы - они отличались по форме. Кузьмин во время брифинга оговорился и назвал форму пломб цветом -  оба раза пломбы были синие. 

- Пломбы там могут быть разного цвета, мы установили, что это два разных дня. Пломбы там разного цвета и должны быть разного цвета, потому что одна фотография сделана 15 числа, другая 17 числа. Вот и все, - рассказал Кузьмин. 

Представитель ГИК добавил, что по согласованию с Горизбиркомом на этом участке не использовались сейф-пакеты, в которых должны храниться бюллетени, заполненные в первые два дня трехдневного голосования. 

Ранее глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев заявил, что не обнаружил нарушений в ходе голосования. Подобной позиции придерживаются и в петербургском избиркоме. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама