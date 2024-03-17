Около четверти миллиона россиян проголосовали за рубежом

Почти четверть миллиона россиян приняла участие в голосовании на выборах президента на рубежом, рассказал 17 марта замглавы МИД Евгений Иванов. Чиновник представил данные по состоянию на 18:00.

"По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия — общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", — приводит слова Иванова РИА "Новости".

Замглавы МИД выразил уверенность в том, что оппонентам российского руководства "не удалось подорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом". Равным образом не вышло помешать россиянам за границей воспользоваться "конституционным правом выбора пути развития нашей страны", полагает Иванов.

Согласно представленным ранее данным, явка за рубежом в первые два дня превысила отметку в 125 тысяч человек. Это немногим больше количества избирателей, озвученного вечером в воскресенье Ивановым.

Фото: ЗАКС.Ру