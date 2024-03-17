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Три члена УИК от "Яблока" сохранили места в Петроградском районе

фото ЗакС политика Три члена УИК от "Яблока" сохранили места в Петроградском районе

Попытки отстранить трех членов избирательных комиссий от "Яблока" в Петроградском районе окончилась неудачей, сообщил вечером 17 марта депутат Заксобрания Борис Вишневский. Рассмотрением исков занимался Петроградский районный суд.

Речь идет о трех исках об удалении с участка и отстранении от работы во время выборов президента, поданных в отношении членов избирательных комиссий Варвары Ершовой, Анны Залевиной и Анастасии Казариновой. Истцами по делам выступали, соответственно, УИК №№ 1616, 1617 и 1646.

Иск в отношении Залевиной "через 3,5 часа заседания отозвали из-за очевидной неаргументированности", написал парламентарий в своем Telegram-канале. Также суд отказал в удовлетворении иска в отношении Казариновой, иск против Ершовой был отозван, сообщил Вишневский.

О том, что три члена комиссий от "Яблока" могут лишиться полномочий, Вишневский сообщал днем в воскресенье.

Фото: ЗАКС.Ру


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