В России закрылись последние избирательные участки

Избирательные участки в Калининградской области завершили свою работу в 20:00 по местному времени, что соответствует 21:00 по Москве. Таким образом, трехдневное очное голосование на выборах президента завершено на территории России.

"В 20:00 (21:00 мск) в области закрылись 563 постоянных и шесть временных участков для голосования на территории области", — передает ТАСС сообщение избиркома Калининградской области. В регионе начался подсчет голосов избирателей.

В Петербурге избирательные участки закрылись часом ранее. По данным на 18:00, явка в городе подобралась к 70 %. В избирательной комиссии соседней Ленобласти сообщали, что к этому времени явка в регионе превысила 74 %.

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