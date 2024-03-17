В ЦИК представили предварительные итоги выборов по итогам обработки четверти протоколов

Действующий президент Владимир Путин лидирует в голосовании по итогам обработки более четверти бюллетеней, сообщил вечером 17 марта Telegram-канал РИА "Новости" со ссылкой на данные Центризбиркома.

После обработки 26,07 % бюллетеней Путин занимает первое место с результатом 87,86 %. Следом за ним идет Николай Харитонов (КПРФ) с результатом 3,86 %. Кандидату от "Новых людей" Владиславу Даванкову насчитали 3,76 %, а кандидату от ЛДПР Леониду Слуцкому — 2,97 % голосов.

Представленное распределение в целом соответствует данным экзитполов, проведенных ВЦИОМ и ФОМ.

По данным на 18:00 по московскому времени явка во всей России составила 74,22 %, передает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову. Указанное значение превышает данные по Петербургу на это же время, ранее предоставленные Горизбиркомом.

Фото: ЗАКС.Ру