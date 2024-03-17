РКН: Выявленные DDoS-атаки не оказали влияния на выборы

На задействованные в выборах президента ресурсы предпринимались DDoS-атаки, заявил 17 марта глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев. По его словам, подобные действия не оказали влияния на процедуру выборов.

"Действительно значительное количество их [DDoS-атак. — ЗАКС.Ру] выявлялось. Атаки пресекались, и мы фиксировали, что влияние на процесс выборов они не оказали", — приводит ТАСС слова чиновника.

Всего, по утверждению Зайцева, РКН заблокировал с начала 2024 года почти две тысячи интернет-страниц с попытками иностранного вмешательства в выборы. По его словам, речь идет об "организованных и скоординированных" попытках вмешательства извне в ход предвыборной кампании. "С начала года Роскомнадзором ограничен доступ почти к двум тысячам интернет-страниц, содержащим подобный контент, большая часть которых размещается на базе иностранных площадок и источников, принадлежащих иноагентам [цитата по ТАСС]", — объявил чиновник.

Ранее в РКН сообщали о блокировке 10 фишинговых сайтов по теме выборов в России.

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