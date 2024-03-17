"Россия сделала свой выбор": Памфилова оценила президентскую кампанию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала подсчет голосов на выборах "самым ответственным моментом" электоральной процедуры. По ее мнению, Россия "невероятно достойно" прошла выборы президента.

"Я хочу сказать огромное спасибо всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно. Как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и нашего будущего. Мы справились и Россия сделала свой выбор", — транслирует слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

Памфилова отметила, что сейчас в стране проходит подсчет поданных избирателями голосов. По ее мнению, этот этап следует считать самым ответственным для комиссий. Она выразила "самую сердечную благодарность" членам УИК и обратилась к ним с просьбой провести подсчет максимально честно. "Вместе мы сила — проголосовали за Россию!" — резюмировала Памфилова.

Между тем, по итогам обработки 40 % голосов Владимир Путин удерживает первое место с 87,34 % голосов, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные ЦИК. Среди прочих кандидатов Николаю Харитонову достается 4,11 %, Владиславу Даванкову — 3,92 %, а Леониду Слуцкому — 3,06 %. По итогам обработки 26,07 % протоколов у Путина насчитывалось 87,86 % голосов.

Фото: ЗАКС.Ру