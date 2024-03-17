Беглов отметил политическую мудрость петербуржцев в связи с выборами

Выборы президента прошли в Петербурге без серьезных инцидентов и в полном соответствии с законодательством, считает губернатор Александр Беглов. По его мнению, жители города показали "политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность", приняв участие в голосовании.

"Выборы прошли в штатном режиме, без серьезных инцидентов, способных повлиять на окончательный результат, и в строгом соответствии с законодательством. Своим активным участием петербуржцы в очередной раз продемонстрировали политическую мудрость и высокую гражданскую ответственность", — транслирует слова Беглова его пресс-служба.

Градоначальник поблагодарил петербуржцев за участие в выборах. По его мнению, высокая явка в городе свидетельствует о поддержке избирателями курса президента Владимира Путина. "Родной город не подвел президента. <...> Активность избирателей в родном городе — один из ключевых показателей поддержки", — поделился своими соображениями Беглов.

Согласно представленным ранее данным, по состоянию на 18:00 явка в Петербурге составила 69,87 %.

В целом в Петербурге работали 1 947 постоянных избирательных участков и 47 временных, открытых в медицинских учреждениях, в аэропорту Пулково и на вокзалах. Всего в городе насчитывается свыше 3,8 миллиона избирателей.

Фото: ЗАКС.Ру