Путин назвал Навального* по фамилии

Президент Владимир Путин рассказал, что был согласен обменять оппозиционера Алексея Навального* на россиян, которые отбывают срок за рубежом, с условием, что политик никогда не вернется в Россию. Об этом глава государства объявил во время общения с журналистами в ночь на 18 марта после завершения выборов президента. Путин впервые публично произнес фамилию оппозиционера.

- Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие, но у нас были и другие случаи, когда в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? И неоднократно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни, мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной еще говорил еще фразу не закончил, я сказал "Я согласен". Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось, - сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин не произносит фамилию Навального* из-за личного отношения к нему. Обычно президент использовал различные синонимы вроде "упомянутый персонаж", "блогер" и другие.

Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в московском районе Марьино. Проводить политика в последний путь пришли тысячи человек.

* Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля