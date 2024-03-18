После обработки 93% протоколов Путин набрал 87,25%

Президент Владимир Путин набрал 87,25% голосов после обработки 93,06% бюллетеней, сообщается на сайте Центризбиркома. Позиции остальных кандидатов не изменились. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,29%), за ним следует вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (3,89%), выдвинутый партией "Новые люди". Последнее место занимает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,16%).

По состоянию на три часа ночи количество голосов за Путина достигло 67,5 млн, следует из данных на сайте ЦИК. Харитонова поддержали 3,3 млн человек. Чуть меньше избирателей, 3 млн выбрали Даванкова. Слуцкий пока не преодолел порог в 3 млн голосов.

В Петербурге после подсчета 74,67% протоколов Путин лидирует с 81,55% голосов. На втором месте Даванков, за которого проголосовали 7,45% избирателей. Слуцкий и Харитонов набрали 4,72% и 3,60% соответственно. Предварительная явка составила 74,11%.

Подробнее о том, как в Северной столице прошел последний день выборов - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Кадр из трансляции ЦИК