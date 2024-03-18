Заключительный день голосования

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Последний день выборов президента России отметился в Петербурге исками участковых комиссий к своим оппозиционным членам об отстранении их от работы на голосовании. Ещё в Северной столице произошло несколько задержаний, а явка побила все рекорды.

На момент публикации материала Санкт-Петербургская комиссия не представила итоговой явки на выборах президента в города. Последняя озвученная цифра уже после закрытия участков 17 марта - 73,4%. На прошлых президентских выборах в 2018 году явка в Петербурге составила 55,47%.

В Горизбиркоме неоднократно подчеркивали, что явка достаточно высокая для города. Особенно приток желающих проголосовать за президента стал заметен в полдень 17 марта - в соцсетях и СМИ распространялись фото и видео с очередями на избирательные участки.





фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

ГИК даже снова пришлось увеличивать число бюллетеней, в этот раз на 15 УИК. Высокие показатели явки порадовали членов Горизбиркома:

- Мы оцениваем в Санкт-Петербургской избирательной комиссии эту явку как довольно высокую. Мы все знаем, что она высокая по всей стране. Нас это не может не радовать, потому что явка это основной показатель легитимности выборов, - заявил член ГИК Юрий Кузьмин.

Кроме небывалой явки и очередей, третий день запомнился отстранением оппозиционных членов комиссий от работы в избиркомах. Всего 17 марта удалить с участков пытались шесть человек, если не считать иск в ночь на воскресенье.

В Петроградском районе участковая избирательная комиссия №1615 подала иск к своему члену от "Справедливой России - За правду" Леониду Николаеву. В заявлении УИК указал, что эсер якобы "агрессивно разговаривал, используя оскорбительные выражения, чем дискредитировал работу участковой комиссии", сообщили "Наблюдатели Петербурга". Николаеву приписали и другие нарушения, например, то, что он якобы оставлял книгу со списками избирателей, за которую отвечал, без присмотра - "прогуливался по участку, осматривая стенды".

Суд выслушал двух членов УИК в качестве свидетелей и решил отстранить Николаева от работы. Он с таким положением дел не согласен и намерен обратиться в Горсуд.

В тот же Петроградский районный суд подали три иска об удалении с участков членов комиссий от "Яблока". УИК № 1616 обратилась в суд чтобы отстранить члена комиссии Варвару Ершову, УИК № 1617 - Анну Залевину, а УИК № 1646 - Анастасию Казаринову. К вечеру 17 марта стало известно, что иск против Ершовой отозвали, как и против Зелевиной. У последней это произошло после 3,5 часов заседания, рассказал депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. По его же информации, суд отказался отстранять от работы в комиссии Казарину.

В Красносельском районе УИК №1107 тоже передумала удалять с участка члена комиссии. Там претензии были к представителю "Справедливой России – За правду" Юрию Божкову. Как ЗАКС.Ру сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга со ссылкой на текст иска, Божков 16 марта якобы создал конфликтную ситуацию с избирателем, который голосовал на дому. Затем, по мнению истцов, уже на избирательном участке он якобы не дал довести до избирателя информацию о возможности получения бюллетеня взамен испорченного.

А вот в Кировском районе члены участковой комиссии №788 решили пойти до конца в желании отстранить от работы на участке "яблочника" Сергея Быстрова. В УИК настаивали на том, что Быстров якобы "осуществлял съемку прозрачных ящиков для голосования" и два дня агитировал против одного из кандидатов. Суд "яблочника" отстранил.

Этот случай аналогичен тем, что произошли во Фрунзенском районе вечером 16 марта и в ночь на 17 марта. Там членов комиссий тоже обвиняли в видеосъемке и агитации, но они это отрицали.

Ситуацию прокомментировали в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Там считают решения судов законными, ведь съемка, агитация и воспрепятствование работе других членов избиркома действительно запрещены, рассказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

- Мы считаем, что этот процесс законен абсолютно. И та мотивировочная часть, которая есть, мы её тоже понимаем, - сказал член ГИК.

Давлению подверглись и некоторые журналисты. Помимо того, что им регулярно приходилось спорить с членами комиссий о законности свободного перемещения по участку и длительных проверок аккредитаций, одного сотрудника СМИ задержали полицейские. Корреспондентка "Фонтанки" правоохранители остановили на подходе к УИК №2182. Глава комиссии написала заявление, что журналист якобы матерился и мешал другим избирателям. "Фонтанка" утверждает, что их сотрудник не успел попасть в помещением УИК. Позже полицейские его все же отпустили.

Еще двух журналисток сетевого издания "Наблюдателей Петербурга" якобы "силой выдворили" с избирательного участка №2219, утверждают в организации. У сотрудниц СМИ Марии Пановой и Марины Поповой есть аккредитации от Центризбиркома.

"<...> неизвестный молодой человек переговорил с председателем, схватил журналисток за одежду и силой выдворил на улицу. Некоторые личные вещи девушек остались в помещении УИК, через несколько минут их тоже выбросили на улицу", - заявили "Наблюдатели Петербурга".

Там добавили, что девушки отправились писать заявление в полицию. Они засняли всё происходившее на видео, сообщили "Наблюдатели".

А вот не по своей воле в отделения правоохранителей отправились как минимум шесть человек, по данным "ОВД-Инфо"*. По информации проекта, три истории непосредственно связаны с выборами. В частности, активиста Виталия Иоффе задержали после голосования, на бюллетене он сделал оскорбительную надпись, пишет "ОВД-Инфо". Хотя вменяют активисту старый пикет - на него составили протокол о нарушении коронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП СПб) и отпустили из отдела.

Также из отдела, даже без протокола, отпустили Миллу Набиеву, которую задержали на избирательном участке. За что именно, проект не уточняет. Вместе с Набиевой в отдел привезли Александру Чирятьеву. На нее составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) за пацифистскую надпись на бюллетене, заявили в "ОВД-Инфо"*. Там же уточнили, что девушку оставили в отделе на ночь.

Этой ночью будут считаться голоса россиян, а о точных итогах станет известно только к утру. Сейчас же, по итогам обработки 88% протоколов УИК, победу одерживает действующий президент Владимир Путин - 87,21%.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иностранных агентов

Текст София Саттарова, фото ЗАКС.Ру