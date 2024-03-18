Бастрыкина заинтересовала информация о возможном истязании детей в Петербурге

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину стало известно об истязании, которому могли подвергаться дети, живущие в одном из домов на юго-западе Петербурга. Он запросил у подчиненных в регионе доклад о скандальной ситуации, передает пресс-служба СК.

По информации ведомства, на проспекте Народного Ополчения граждане нашли трехлетнюю девочку, оставшуюся без присмотра. В том же районе, в квартире в таком же положении оказалась ее родная сестра девяти месяцев от роду.

Доследственная проверка в связи с происшествием уже ведется.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте