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Новости 10:13

Бастрыкина заинтересовала информация о возможном истязании детей в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовала информация о возможном истязании детей в Петербурге

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину стало известно об истязании, которому могли подвергаться дети, живущие в одном из домов на юго-западе Петербурга. Он запросил у подчиненных в регионе доклад о скандальной ситуации, передает пресс-служба СК. 

По информации ведомства, на проспекте Народного Ополчения граждане нашли трехлетнюю девочку, оставшуюся без присмотра. В том же районе, в квартире в таком же положении оказалась ее родная сестра девяти месяцев от роду.

Доследственная проверка в связи с происшествием уже ведется.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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