ФСИН подвела итоги голосования в местах предварительного заключения

Федеральная служба исполнения наказаний представила данные о явке на президентских выборах в местах предварительного лишения свободы.

Из числа арестантов, содержащихся в следственных изоляторах, свой голос отдали свыше 77 тысяч человек. Отмечается, что за электоральной процедурой в СИЗО следили независимые наблюдатели и доверенные лица кандидатов.

Среди тех, кто получил приговоры, не связанные с лишением свободы, проголосовало около 40 тысяч человек.

Напомним, что выборы проводились три дня. После обработки 93% бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин набрал более 87% голосов избирателей. Некоторые официальные лица, включая петербургского губернатора, стали радоваться его победе еще до завершения подсчета голосов.

Фото: ЗАКС.Ру