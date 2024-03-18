Памфилова: "Голос"* хотел сорвать видеонаблюдение

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 18 марта заявила, что движение "Голос"* якобы хотело сорвать ведение видеонаблюдения за выборами президента. Об этом она сказала при подведении предварительных итогов голосования.

- Общественное движение "Голос. За чистые выборы"*, это иноагент у нас, те, кто уехал за рубеж, не буду сейчас называть фамилии, организовали сеть для того, чтобы сорвать видеонаблюдение

Памфилова заявила, что представители организации якобы просили у членов комиссий продать им аккаунт для видеонаблюдения за выборами. За это якобы предлагали хорошую цену и вывоз в европейскую страну, заверила глава ЦИК.

- Они должны были передаваться профессиональным IT-специалистам в зарубежном центре, предполагалось использовать технологии и просто вывести его (видеонаблюдение - прим. ЗАКС.Ру) из строя. Подмена видеокартинок и так далее, я не буду расшифровывать, но там целая большая система, - заявила Памфилова.

Она уточнила, что Центризбиркому удалось предупредить действия "Голоса"*. Как именно это произошло и откуда у ЦИК данные о планах организации, Памфилова не уточнила.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента. По предварительным данным, лидирует Владимир Путин с 87,29% голосов. Официально итоги выборов должны подвести 21 марта.

*Минюст внес "Голос" в единый реестр иноагентов

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру