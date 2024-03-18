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Новости 13:08

На утро 18 марта явка в Петербурге составила 74,38%

фото ЗакС политика На утро 18 марта явка в Петербурге составила 74,38%

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что в городе обработано уже 99,95% протоколов. Об этом он рассказал на пресс-конференции медиацентра "Выборы-2024".

Мейксин рассказал, что предварительная явка на утро 18 марта составляет 74,38%. Это высокий показатель для города, отметил глава ГИК.

- Я искренне считаю, что петербуржцы, понимая все вызовы, которые стоят переда нашей страной, понимая значимость участия в голосования, участие в судьбе страны, пришли на избирательные участки и, таким образом, не только руками голосуя за конкретного кандидата, но и своими ногами дойдя до избирательного участка, проголосовали за стабильность, за развитие нашей страны, наше будущее, - сказал Мейксин.

По его слвоам, среди кандидатов в президенты лидирует самовыдвиженец Владимир Путин - 81,65%. На втором месте представитель "Новых людей" Владислав Даванков - 6,99%. Следом идут Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 5,15%, Николай Харитонов (КПРФ) - 3,49%.

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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