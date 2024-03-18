Облитые краской бюллетени в Калининградской области учли при подсчете

Глава Калининградского областного избиркома Инесса Винярская рассказала, что при подсчете голосов на президентских выборах были учтены бюллетени, намеренно облитые краской во второй день голосования. На ее речь ссылается ТАСС.

По словам чиновницы, все поврежденные бюллетени "позволили нам работать с ними, увидеть галочки за кандидатов - распределение голосов". После подсчета попорченные избирательные документы передали следственным органам.

Женщина, вылившая краску в урну в городе Зеленоградск, была задержана на месте событий. В администрации региона сочли, что ее действия могут быть истолкованы в соответствии со статьей 141 УК (воспрепятствование работе избиркомов). Максимальная санкция по этой статье - пять лет заключения.

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