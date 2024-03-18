Песков прокомментировал слова Путина о Навальном*

Президент Владимир Путин не подтверждал сообщений о переговорах касательно возможности обмена оппозиционера Алексея Навального* на кого-либо из людей, находящихся в заключении за рубежом, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин лишь рассказывал о выдвинутой идее и о том, что выразил согласие на ее претворение в жизнь.

"Президент Путин вчера не подтверждал о том, что были проведены переговоры. Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля отдельно повторил, что президент "не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры". Также он отметил, что Путин не стал называть имя человека, выдвинувшего идею, а также обошелся без рассказа об иных подробностях предложение. В связи с этим Песков и сам отказался распространяться о каких-либо деталях инициативы.

В ночь на 18 марта Путин впервые публично произнес имя Навального* и сообщил о поступавшем к нему предложении обменять политика на "некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах". По словам президента, он дал на это согласие, однако задумка осталась нереализованной из-за смерти Навального*, которая произошла 16 февраля в исправительной колонии на территории ЯНАО.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

Фото: Kremlin.ru