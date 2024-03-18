Шишкина пожаловалась в комблаг на уборку скверов в Петроградском районе

Жители Петроградской стороны пожаловались главе фракции СРЗП в петербургском ЗакСе Марине Шишкиной на плохую уборку скверов, рассказала она в своем Telegram-канале. Депутат направила главе комитета по благоустройству Василию Пониделко список из полутора десятков "особенно проблемных точек".

"Снег сошел, и взгляду открылись замусоренные детские площадки и забросанные окурками газоны", — отметила Шишкина в своем Telegram-канале.

Парламентарий попросила Пониделко принять меры по исправлению ситуации. Она уточнила, что в список попали скверы, за уборку которых отвечают как комблаг, так и муниципалитеты. Речь идет, в частности, об Ораниенбаумском и Колпинском садах, о Лодейнопольском сквере, а также о ряде иных зеленых зон.

Ранее Шишкина пообещала заняться ситуацией с запретом художникам торговать у Михайловского замка.

Фото: Марина Шишкина / Telegram