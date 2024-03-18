Бельский счел неважным мнение релокантов о выборах президента

Состоявшиеся выборы президента показали "беспрецедентную консолидацию" вокруг фигуры действующего российского лидера Владимира Путина, полагает спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Отношение уехавших за границу оппозиционеров к результатам волеизъявления он счел несущественным.

Полученные Путиным результаты стали "закономерным итогом" его политики, а также действий исполнительной и законодательной власти под его руководством, написал Бельский в своем Telegram-канале. В связи с этим "еще раз посрамлены" оказались те, кто говорил о закате страны и расколе в обществе, продолжил рассуждать спикер. Своих виртуальных оппонентов он охарактеризовал как "сбежавших за границу "патриотов", знающих как "обустроить Россию"".

"Изменят они свое мнение на фоне беспрецедентной консолидации вокруг президента — не думаю. Но, это не мешало нам раньше, не будет и в будущем", — поделился мнением Бельский. Он также заявил, что поддержка Путина означает для миллионов россиян готовность решать обозначенные президентом задачи.

"Работаем", — резюмировал он.

В ночь после третьего дня голосования Бельский поздравил в своем канале Путина с победой. Он заявил, что в ситуации, "когда Россия находится в центре величайшего геополитического катаклизма", ей необходимо, "чтобы на посту Президента был Лидер".

Фото: ЗАКС.Ру