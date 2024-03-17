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Новости 17 марта, 23:53

Бельский поздравил Путина с победой на выборах

фото ЗакС политика Бельский поздравил Путина с победой на выборах

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поблагодарил петербуржцев, которые приняли участие в выборах президента. В своем Telegram-канале он сообщил, что не сомневался в итогах голосования. После обработки 68% бюллетеней действующий президент Владимир Путин лидирует с результатом 87,21% голосов. 

"Благодарю каждого, кто пришел на избирательный участок или голосовал дома. Мы вместе сделали шаг в великое будущее. Сейчас, когда Россия находится в центре величайшего геополитического катаклизма, принципиально важно, чтобы на посту Президента был Лидер. Командир с большой буквы. Профессиональный политик, тонкий дипломат, грамотный управленец", написал Бельский. 

Также спикер ЗакСа поздравил Путина с "уже очевидной" и "убедительной" победой. Сам Бельский проголосовал на участке в Невском районе 17 марта. 

Ранее с победой главу государства поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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