Бельский поздравил Путина с победой на выборах

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поблагодарил петербуржцев, которые приняли участие в выборах президента. В своем Telegram-канале он сообщил, что не сомневался в итогах голосования. После обработки 68% бюллетеней действующий президент Владимир Путин лидирует с результатом 87,21% голосов.

"Благодарю каждого, кто пришел на избирательный участок или голосовал дома. Мы вместе сделали шаг в великое будущее. Сейчас, когда Россия находится в центре величайшего геополитического катаклизма, принципиально важно, чтобы на посту Президента был Лидер. Командир с большой буквы. Профессиональный политик, тонкий дипломат, грамотный управленец", написал Бельский.

Также спикер ЗакСа поздравил Путина с "уже очевидной" и "убедительной" победой. Сам Бельский проголосовал на участке в Невском районе 17 марта.

Ранее с победой главу государства поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру