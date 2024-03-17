Володин поздравил Путина с победой и объявил его "преимуществом России"

Прошедшие выборы президента показали "консолидацию общества" вкупе с "высочайшим уровнем доверия" российскому лидеру Владимиру Путину, заявил спикер Вячеслав Володин после оглашения предварительных результатов голосования. Согласно его представлениям, подобная поддержка позволит действующему главе государства "еще больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан".

"Результат на выборах превзошел ожидания. Это ответ тем, кто делал всё, чтобы наша страна не стала сильной, стремился развалить ее. Наши противники понимают: Путин — преимущество России", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Володин посредством своего канала поздравил Путина с победой, попутно объявив ее "победой всех граждан нашей страны".

По итогам обработки 50 % протоколов Путин лидирует среди кандидатов с результатом 87,34 % голосов. В Петербурге он предварительно набирает 80,85 %, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина