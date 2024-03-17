Мейксин озвучил предварительные итоги голосования в Петербурге

Предварительные итоги обработки протоколов свидетельствуют о том, что действующий президент Владимир Путин получил в Петербурге свыше 80 % голосов, заявил глава Горизбиркома Максим Мейксин. Следующий за ним Владислав Даванков получил вдесятеро меньше, следует из его слов.

Предварительные итоги выборов Мейксин озвучил в городском медиацентре "Выборы 2024", сообщил Telegram-канал площадки незадолго до 23:00 воскресенья.

Согласно представленным данным, Путин набирает 80,85 % голосов, Даванкову достается 8,33 % голосов. Леонид Слуцкий набирает 4,56 %, а Николай Харитонов — 3,66 % голосов.

Озвученные данные несколько отличаются от представленных Центризбиркомом по итогам обработки 40 % голосов на территории России. Согласно этим данным, Путину достается свыше 87 % голосов.

Фото: ЗАКС.Ру