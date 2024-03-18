Почти 12 тысяч петербуржцев воспользовались "Лыжными стрелами" зимой

Немногим менее 12 тысяч человек воспользовались в минувшем сезоне "Лыжными стрелами" для загородных поездок с целью активного отдыха, следует из сообщения вице-губернатора Бориса Пиотровского. Последние рейсы бесплатных электричек для лыжников состоялись на минувших выходных.

"В выходные лыжники совершили последние рейсы к загородным трассам. Всего с 23 декабря по 17 марта прошло 35 выездов бесплатных электричек в Шапки, Орехово и Токсово, где всю зиму спортсменов ждали трассы протяженностью 5, 10 и 15 километров, а также пешеходная — для скандинавской ходьбы", — написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Всего, по словам Пиотровского, за сезон "Лыжными стрелами" воспользовались 11 794 петербуржца. Это примерно вдвое меньше, чем годом ранее.

Также завершила свою работу лыжная трасса в Приморском парке Победы. Здесь в период с 20 января по 17 марта прокатились свыше 15,9 тысячи лыжников. При этом более 5,5 тысячи человек из них приняли участие в различных соревнованиях.

Пиотровский отметил, что теперь в городе ожидается проведение новых стартов и соревнований, но на этот раз по летним дисциплинам.

В предыдущем сезоне "Лыжные стрелы" перевезли более 23 тысяч любителей зимнего отдыха.

Фото: Комитет Ленобласти по транспорту