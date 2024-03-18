Хинштейн сообщил о 350 инцидентах на выборах

В общей сложности 350 инцидентов было зарегистрировано в течение прошедших выборов президента, сообщил 18 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, речь идет в том числе о поджогах и порче избирательной документации.

Также за три дня голосования было зарегистрировано 305 заведомо ложных сообщений о терактах, следует из слов Хинштейна.

"Силами Росгвардии задержано более 60 нарушителей, составлено 155 протоколов об административных правонарушениях", — написал парламентарий в своем Telegram-канале. Он также сообщил о возбуждении 61 уголовного дела, в том числе по статьям о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК РФ) и о воспрепятствовании осуществлению прав избирателей или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).

Ранее замглавы МВД Александр Горовой сообщил о 33 уголовных делах из-за случаев проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей на избирательные участки.

ЗАКС.Ру