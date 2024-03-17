Полиция возбудила более 30 уголовных дел из-за проноса краски на избирательные участки

Свыше 30 уголовных дел возбуждено в России в связи с проносом на избирательные участки красящих веществ и воспламеняющихся жидкостей, заявил 17 марта первый замглавы МВД Александр Горовой. При этом за три дня голосования было зафиксировано более полусотни случаев проноса.

"Большой объем работы был проведен как с точки зрения документирования, так и с точки зрения недопущения проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела", — приводит "Интерфакс" слова Горового, сказанные в ходе выступления в Центризбиркоме.

Замглавы МВД также сообщил, что с 15 марта правоохранители стали более внимательно досматривать граждан на избирательных участках, а также следить за перемещениями избирателей от кабинок для голосования до урн. По его словам, за последние двое суток это позволило "предотвратить с задержанием и изъятием подобного рода вещей в 31 случае".

С первого дня голосования появились сообщения о различных инцидентах на избирательных участках, в том числе о попытках залить урны с бюллетенями красящим веществом. В Петербурге местная жительница была задержана после броска бутылки с зажигательной смесью на крыльцо школы № 358, где располагались два избирательных участка. Суд отправил ее под арест до середины мая.

Фото: ЗАКС.Ру