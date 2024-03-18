На УИК № 1945 пересчитали бюллетени после отмены итогов голосования

На избирательном участке № 1945 состоялся повторный подсчет голосов в помещении ТИК № 56 Приморского района, сообщили 18 марта "Наблюдатели Петербурга". По итогам процедуры удалось выявить расхождение с данными в ранее составленном акте.

Как сообщается, ТИК отменила итоги голосования на участке после того, как комиссия попыталась признать действительными ряд бюллетеней без печати. Минувшей ночью при подсчете голосов в избирательной урне удалось обнаружить 39 бюллетеней "с двумя подписями, но без печати УИК", сообщали ранее активисты. По их утверждению, комиссия сочла подобные бюллетени действительными и внесла их в соответствующий акт.

"При повторном подсчете голосов выяснилось, что бюллетеней неустановленной формы не 39, как отражено в акте, а 96", — сообщили "Наблюдатели Петербурга". По их утверждению, также при пересчете у одного из кандидатов стало на 167 голосов меньше прежнего.

За процедурой пересчета следили член Горизбиркома Юрий Кузьмин вместе с работником аппарата комиссии.

Ранее депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил о возможном изменении результата подсчета голосов на участке № 347 в Выборгском районе до подписания итогового протокола.

Фото: ЗАКС.Ру