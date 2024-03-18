Петроградский суд прекратил производство по делу о травмировании пешехода при санации трубопровода

Петроградский районный суд прекратил 18 марта производство по делу о травмировании пешехода заглушкой, вылетевшей из трубы при производстве работ близ Александровского парка в ноябре 2023 года. Как сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, причиной этого послужило примирение сторон.

Суд установил, что 27 ноября при производстве работ по санации трубопровода для системы подачи воды за территорию строительного объекта вылетела заглушка в виде шара и упала на проходившего мимо гражданина. В результате инцидента пешеход получил тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По версии следствия, мастер ООО "Реновация" Антон Светлов не обеспечил безопасность строительного производства и не проконтролировал процесс монтажа герметизатора "ПЗУ-4". В результате заглушка вылетела за границы строительного объекта и травмировала пешехода.

Потерпевший ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с примирением, передает Лебедева. Петербуржец сообщил, что ему "компенсировали ущерб в размере трех миллионов рублей и извинились". Претензий к Светлову и "Реновации" у него не осталось.

Суд удовлетворил просьбу и производство прекратил.

Фото: ЗАКС.Ру