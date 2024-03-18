Комтранс подписал с сервисами кикшеринга соглашение о правилах пользования самокатами

Петербургский комитет по транспорту заключил с сервисами кикшеринга соглашение о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) на 2024 год. К числу последних относятся в том числе и электросамокаты.

Подписи под документом поставили глава комтранса Дмитрий Ваньчков и представители Whoosh, Yandex и Urent.

Подобные нынешнему соглашения подписывались и в предыдущие годы. В то же время обновленный документ содержит некоторые изменения относительно более ранних версий.

"В обновленной версии добавлена зона запрета размещения СИМ в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а также новые зоны запрета движения в Петродворцовом районе", — приводит слова Ваньчкова пресс-служба комтранса.

Глава комитета уточнил, что ограничения в новых зонах были введены кишерингами еще осенью 2023 года, теперь же дополнения обрели официальный статус.

В новом сезоне жителям Петербурга будут доступны 48 тысяч арендных самокатов. Для большей безопасности устройств компании планируют протестировать систему запрета на поездки вдвоем, запустить в Telegram чат-бот для фиксации нарушений использования самокатов, а также изучить возможность верификации пользователей через "Госуслуги" или при помощи банковских приложений. Как уточнили в комтрансе, последнее призвано помешать несовершеннолетним пользоваться кикшерингом.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram