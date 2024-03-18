В Петербурге суд назначил полумиллионный штраф за оправдание терроризма

Осужденный по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) гражданин должен будет выплатить штраф за свои высказывания, постановил Первый Западный окружной военный суд. Сумма взыскания оказалась выше минимальной из возможных.

По сообщению объединенной пресс-службы судов, дело в отношении Максима Пруса завели из-за комментария в одной из социальных сетей. Высказывание сочли "направленным на оправдание деятельности членов организации, признанной террористической". В результате фигуранта обвинили в публичном оправдании терроризма.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу, опубликованный комментарий касался деятельности "Русского добровольческого корпуса"*.

Наказание по вмененной Прусу статье предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей или же лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Суд взыскал с гражданина 500 тысяч рублей.

Ранее суд в Петербурге отправил в СИЗО троих фигурантов дела о ячейке РДК*. По версии следствия, они готовили отравление участников добровольческого формирования в зоне СВО.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру