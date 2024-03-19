РКН поведал об удалении почти пяти тысяч экстремистских материалов в предвыборный период

Сотрудники Роскомнадзора выявили и удалили в период выборов свыше 4,8 тысячи экстремистских материалов в период проведения предвыборной кампании, сообщил 19 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Часть из них якобы была направлена на срыв выборов президента России.

"В 2024 году, в период подготовки к выборам президента, Роскомнадзор удалил более 4,8 тысяч ссылок, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, материалы экстремистских организаций, в том числе направленные на срыв выборов", — говорится в полученном информагентством сообщении ведомства.

Ранее в РКН сообщили о "значительном числе" DDoS-атак на задействованные в проведении выборов ресурсы. Согласно заявлению, попытки повлиять на работу сайтов закончились неудачей.

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