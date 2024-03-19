Снижение объема наличности на руках у россиян стало рекордным с начала СВО

По итогам января 2024 года объем наличности на руках у россиян уменьшился на 570 миллиардов рублей и составил 17,75 триллиона рублей, передают 19 марта "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка. Нынешнее снижение оказалось максимальным за время проведения спецоперации, то есть с марта 2022 года.

Объем наличности в январе традиционно снижается, отметили в пресс-службе ЦБ. К этому времени в банки поступают средства, потраченные россиянами в период новогодних праздников. Однако нынешний приток наличности в банки оказался выше средних значений за прошедшие годы.

Сложившуюся ситуацию в регуляторе объяснили привлекательностью предлагаемых ставок по банковским вкладам на фоне существующего значения ключевой ставки. Последняя сейчас находится на уровне 16 % годовых.

По словам главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова, средняя максимальная ставка по депозитам находилась в первые два месяца года на уровне 14,8 %. Более высокую доходность кредитные организации предлагали россиянам ранее лишь в 2014-2015 и весной 2022 годов.

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