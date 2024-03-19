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Бельский поведал, что вдохновляется примером митрополита Варсонофия

фото ЗакС политика Бельский поведал, что вдохновляется примером митрополита Варсонофия

Пример деятельной веры митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия служит источником вдохновения для спикера Заксобрания Александра Бельского, сообщил тот в личном Telegram-канале 19 марта. Опубликованный пост был выпущен в честь 10-летия пребывания иерарха на занимаемом посту.

"Меня вдохновляет личный пример деятельной веры Владыки, его милосердия и искренней любви к своей пастве", — поведал Бельский.

Спикер также заявил, что "подвижническое служение Высокопреосвященства" послужило причиной открытия новых приходов в Петербурге, а также увеличением количества воцерковленных горожан. Попутно парламентарий отметил работу по расширению социальной роли церкви и по реставрации храмов.

"Что важно, к вере приходит все больше молодежи", — добавил Бельский, воздержавшись от упоминания источника сведений об этом.

Спикер поблагодарил Варсонофия за его труд и заботу о горожанах.

Ранее Варсонофий, Бельский и губернатор Александр Беглов поучаствовали в молитвенном объезде Петербурга по КАД.

Фото: gov.spb.ru


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